В Сыктывкаре дети играют в опасные игры на дороге

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Жители Сыктывкара стали свидетелями опасной детской игры на дороге. По предоставленной информации, все происходило на Октябрьском проспекте.

По данным очевидцев, трое подростков перебегали оживленную проезжую часть прямо перед автомобилями.

– Дети бегают прямо перед машинами, как мне показалось, на спор. Хорошо, что тут все обошлось, — пишет очевидец.

Водитель, который рассказал о происходящем, отметил, что нужно усилить воспитательные работы в школах и семьях, передает «Прогород Сыктывкар» .

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