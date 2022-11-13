В семи районах Коми объявлено штормовое предупреждение

Фото: архив КП

В Коми объявлено 13 ноября штормовое предупреждение. Резкое ухудшение погоды ожидается в семи районах республики – в Прилузском, Сыктывкаре, Удорском, Усть-Вымском, Сыктывдинском, Княжпоготском и Сысольском.

Со ссылкой на Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона сообщается, что информация актуальна на период с 18:00 13 ноября до 18:00 14 ноября.

Сообщается, что ожидается усиление ветра до 8-13 м/с, местами порывы будут достигать 15-18 м/с, временами пообещали метель.

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