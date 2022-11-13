Воспитанники детского дома из Сыктывкара шьют футболки для мобилизованных

Фото: администрация Сыктывкара

Администрация Сыктывкара сообщила, что воспитанники детского дома в настоящий момент шьют футболки для призванных в рамках частичной мобилизации.

По предоставленным данным, в процессе задействованы 14 мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 16 лет, которые занимаются в швейной студии.

По словам директора детского дома Дмитрия Беляева, ребята ответственно подошли к работе и стараются ее выполнить с качеством. В настоящий момент готово девять футболок.

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