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НовостиОбщество13 ноября 2022 15:05

В ГИБДД Коми предупредили об опасности на дороге

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ГИБДД Коми 13 ноября опубликовали предупреждение об опасностях на зимней дороге. В ведомстве напомнили, что в метели и снегопады, которые накрыли республики, ухудшается видимости на дороге.

Пешеходов попросили соблюдать осторожность и ждать при переходе дороги полную остановку машины, водителей попросили соблюдать скоростной режим.

В ГИБДД напомнили, что в снегопад все машины светлых цветов сливаются с окружающим ландшафтом и становятся менее заметными.

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