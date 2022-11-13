Пишущий во время обстрелов в ЛНР мальчик Павел получил паспорт в Коми

Фото: МВД Коми

В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что в Сыктывкаре передали паспорта переселенцах из Запорожской, Херсонской областей, а также ЛНР и ДНР. Среди получивших паспорта переехавший из Луганской республики мальчик Павел, который вел дневник во время бомбежки.

Семье Павла помогли переехать депутаты из Коми, которые были в Луганске с гуманитарной миссией, Ребенок вел дневник без света и при обстрелах.

Всего паспорта получили 11 человек, все произнесли слова присяги и поклялись соблюдать Конституцию и законы РФ, уважать культуры страны и традиции.

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