«Мерзнут, ждут детей»: родители из города в Коми пожаловались на большую проблему

Фото: архив КП

В социальных сетях появились жалобы на положение в одной из школ Ухты. Пользователи пишут, что родители учеников вынуждены ждать своих детей на улице в любую погоду. Ситуация объясняется строгим пропускным режимом.

– Родители, бабушки, дедушки стоят на улице — мерзнут, ждут своих детей, – пишут возмущенные родители.

По предоставленным данным, такое положение сложилось в школе №20. Родителей не пускают даже на порог, а охранник объясняет это тем, что директор школы ввел военное положение.

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