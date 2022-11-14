Минприроды Коми сообщил о нахождении редкой водоросли в регионе

Фото: минприроды Коми

Минприроды Коми прокомментировало находку жителей Усть-Цильмы, которые рассказали, что наткнулись на необычные водоросли. В ведомстве пояснили, что это пресноводная синезеленая водоросль – Носток сливовидный, которая занесена в Красную книгу. По словам кандидата биологических наук Елены Патовой, водоросль обитает только в чистой воды. В Печору она попадает из стариц и мелких луж по берегам реки, что часто происходит в сентябре-октябре. Колонии можно также встретить и в Ухтинском районе

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