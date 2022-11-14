Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 ноября 2022 5:15

В мэрии Сыктывкара намерены провести освещение в ряде улиц

Источник:kp.ru
Фото: мэрия Сыктывкара

Фото: мэрия Сыктывкара

Администрация Сыктывкара со ссылкой на и.о. мэра города Владимира Голдина сообщила о планах муниципалитета создать новые линии уличного освещения. Речь идет о частном секторе в районе проезда Геологов, а также проездов Васильковый, Кольцевой и Смородиновый. В планы также вошли улицы Приречная и Молодцова.

Еще одним направление стала магистраль от района Дырнос в сторону ТКО-полигона, освещение проведут от Красной горы до Кируля. В перспективе ряд улиц в Заречье и Краснозатонском.

Голдин отметил, что пока что разрабатывается техническая документация, реализация зависит от финансирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми устроят на работу более 6 тысяч человек (подробнее)