В мэрии Сыктывкара намерены провести освещение в ряде улиц

Фото: мэрия Сыктывкара

Администрация Сыктывкара со ссылкой на и.о. мэра города Владимира Голдина сообщила о планах муниципалитета создать новые линии уличного освещения. Речь идет о частном секторе в районе проезда Геологов, а также проездов Васильковый, Кольцевой и Смородиновый. В планы также вошли улицы Приречная и Молодцова.

Еще одним направление стала магистраль от района Дырнос в сторону ТКО-полигона, освещение проведут от Красной горы до Кируля. В перспективе ряд улиц в Заречье и Краснозатонском.

Голдин отметил, что пока что разрабатывается техническая документация, реализация зависит от финансирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми устроят на работу более 6 тысяч человек (подробнее)