В Коми пообещали магнитные возмущения

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Гисметео опубликовало информацию об обстановке с магнитными возмущениями. По информации метеорологов, в Коми 14 ноября ожидается увеличение магнитной активности.

В течение дня будут наблюдаться лишь слабые возмущения на уровне единицы, однако ближе к вечеру они поднимутся до уровня второй отметки.

Напомним, что при магнитных бурях возможны головные боли и недомогания. Старайтесь завтра не перенапрягаться и беречь себя.

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