В ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Коми пострадали две женщины

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 13 ноября, в Прилузском районе столкнулись МАЗ и Volkswagen Multivan, в результате чего пострадали две женщины. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 10.10. 32-летний мужчина ехал за рулем МАЗа со стороны Сыктывкара в направлении Кирова. На 613-м километре трассы «Вятка» водитель проезжал мост через реку Ожин на красный свет. Там грузовик врезался во встречный Volkswagen Multivan.

В результате ДТП пострадали два человека. 63-летняя пассажирка Volkswagen получила автотравму, ушиб грудной клетки, закрытый перелом ребра и гематому. Кроме того, под вопросом закрытая черепно-мозговая травма. У 65-летней пассажирки мироавтобуса диагностировали автотравму и ушибленную рану в области брови. Под вопросом черепно-мозговая травма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ДТП с тремя авто в Сыктывкаре пострадала женщина (подробности)