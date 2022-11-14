В Коми беременные женщины могут получить компенсацию проезда в медучреждения

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Беременные женщины из Коми могут получить компенсацию за проезд на общественном транспорте. Об этом сообщили в Минтруде республики.

В ведомстве уточнили, что льгота действовать при условии, что беременная жительница Коми ездила в медицинскую организацию и обратно. Число таких поездок не ограничено. Проездные траты возмещаются по категории проезда: автобусом, поездом или речным транспортом

- Из Инты и других районов много раз поступали обращения и просьбы и в адрес Главы республики, и к нам в министерство предоставить беременным женщинам возможность возмещения затрат на проезд в медорганизации республики, в которых оказывают помощь во время беременности и родов. Многие населенные пункты в нашей республике находятся в глубинке, они действительно удаленные, и выехать оттуда не так просто. Глава республики услышал эти просьбы, и по его поручению вопрос решен положительно, - рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Екатерина Грибкова.

Напомним: до ноября текущего года такой мерой поддержки могли воспользоваться только беременные женщины, проживающие в Вуктыле, Ижемском, Усть-Цилемском, Удорском и Троицко-Печорском районах. Теперь этот список дополнен - в него вошли населенные пункты еще 13 муниципалитетов.

Как отметила, Екатерина Грибкова, компенсация беременным женщинам из труднодоступных местностей проездных расходов в медорганизации - стабильно востребованная мера поддержки. С начала текущего года ею воспользовались 735 жительниц республики.

- В распутицу компенсируются расходы на авиаперелет по стоимости эконом класса. Если женщина добирается в медорганизацию и обратно личным или наемным транспортом, механизм возмещения расходов также предусмотрен. В этом случае компенсация предоставляется в фиксированных размерах. Обратиться за возмещением проездных расходов можно в течение года с даты выдачи документа о том, что женщина прошла консультацию или родила, - сообщила Екатерина Грибкова.

Проездные расходы компенсируют в Коми республиканский перинатальный центр, Кардиологический диспансер, Ухтинский межтерриториальный родильный дом, Городскую поликлинику Ухты и Воркутинский родильный дом. За 9 месяцев текущего года расходы бюджета Коми на обеспечение этой меры поддержки составили 2 млн рублей.

По вопросу возмещения проездных расходов в медицинскую организацию беременные женщины из труднодоступных местностей могут обратиться в центры социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания или же в любой МФЦ «Мои документы» на территории Коми.

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