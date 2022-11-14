В Сыктывкаре поймали девушку, испортившую граффити

Фото: архив КП

Жительницу Сыктывкара 2001 года рождения подозревают в вандализме. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в районе гаражного комплекса на улице Печорской. На стенах строения, где изображены ветеран Великой Отечественной войны и современный воин, нанесены надписи. Это была рекламой интернет-магазина по продаже наркотиков.

Полицейские нашли подозреваемую. Девушка рассказала, что незнакомые люди предложили ей заработать. За деньги сыктывкарка согласилась нанести граффити с названием онлайн-магазина наркотиков. Возбуждено уголовное дело о вандализме.

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