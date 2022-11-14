В Коми искали капрового жука

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В Коми применили феромонные ловушки на выявление капрового жука. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства обследовали места складирования и переработки солода на территории пивоваренном заводе в Сыктывкаре. Кроме того, они проверили складируемую подкарантинную продукцию. Сотрудники Россельхознадзора применили 10 феромонных ловушек. Их направили на лабораторное исследование. В итоге капрового жука не нашли.

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