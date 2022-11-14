В Коми труженикам тыла увеличили выплаты ко Дню Победы

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Труженикам тыла Коми увеличили выплаты ко Дню Победы. В 2023 году ежегодная денежная льгота составит пять тысяч рублей, а уже к 2025 году составит семь тысяч рублей. Соответствующее постановление подписала первый заместитель председателя правительства Коми Эльмира Ахмеева.

В документе уточняется, кто именно может рассчитывать на пособие:

— труженики тыла (то есть лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР);

— лица, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

— инвалиды Великой Отечественной войны;

— ветераны ВОВ из числа лиц, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 1 статьи 2 федерального закона «О ветеранах» (речь идет об участниках ВОВ и лицах, работавших на объектах противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов в пределах тыловых границ действующих фронтов);

— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто;

— вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;

— вдовы умерших инвалидов и участников ВОВ;

— бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто;

— ветераны ВОВ из числа лиц, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 2 федерального закона «О ветеранах» (речь идет о лицах, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и знаком «Житель осажденного Севастополя»).

Как говорится в новом постановлении, лицам, указанным в подпунктах 1 и 2, республиканская денежная выплата в 2023-2024 годах будет предоставляться в размере 5 тысяч рублей, с 2025 года — в размере 7 тысяч рублей. Остальным категориям республиканская денежная выплата с 2023 года предоставляться в размере 3 тысяч рублей.

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