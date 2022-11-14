Братская ссора в Сыктывкаре закончилась убийством одного из них

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре долгожданный приезд жителя Усинска к двоюродному брату закончился трагедией. Мужчина был убит в одной из квартир города, а в его гибели обвиняется его 48-летний близкий родственник.

Как сообщает СУ СК России по Коми, в ходе ссоры между мужчинами сыктывкарец ударил ножом брата, ранение оказалось роковым. Тогда племянник погибшего, находившийся в квартире в момент трагедии, позвонил в службу спасения и рассказал, что у дяди сильное рассечение кожи, много крови тут, сказал он диспетчеру.

Сам 48-летний сыктывкарец находился в шоковом состоянии и не смог вызвать скорую. Прибывшие на место полицейские и медики установили, что мужчина умер от ножевого ранения.

- Мы съездили на кладбище, помянуть родственников. Потом зашли в магазин, чтобы отметить встречу. Выпили. Начали ругаться из-за того, что он (погибший, - прим.ред.) начал говорить, что мне жена изменяет. Я вступился за нее, начали драться. Ну, я и взял ножик кухонный, - вспоминает мужчина злополучный майский день.

По данному факту следователи завершили расследование. Сейчас сыктывкарец ждет суда, который определит его дальнейшую судьбу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре 31-летняя мать двоих детей зарезала любовника в его квартире (подробности)