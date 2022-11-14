Мобилизованные из Коми получат выплаты за декабрь досрочно

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В России призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие получат выплаты за декабрь досрочно. Об этом сообщила замминистра Минобороны Татьяна Шевцова.

Отмечается, что деньги будут перечислены на карты мобилизованных до 25 декабря. В этот же месяц будет проведена оплата зарплаты и за ноябрь.

Ранее стало известно, что минимум 195 тысяч рублей будут получать все военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации. И чем выше звание и выслуга лет, тем больше будет оклад. Семьи мобилизованных также не останутся без финансовой поддержки - они смогут получать заработанные деньги своих мобилизованных родственников.

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