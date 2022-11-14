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НовостиОбщество14 ноября 2022 11:35

Коми заняла 11-е место в рейтинге по ипотечным платежам

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Коми заняла 11-е место в рейтинге регионов по ипотечным платежам. Соответствующее исследование провели эксперты РИА Рейтинг.

Аналитики рассчитали соотношение ежемесячного платежа по ипотеке к средней зарплате. Специалисты основывались на данных ЦБ и Росстата. Первое место в рейтинге заняла Чукотка. Там платеж по ипотеке составляет 26,8% от средней зарплаты. Второе место заняла Магаданская область, а замыкает тройку лидеров Ямал.

Коми заняла 11-е место. В республике размер платежа составляет 40,8% от средней зарплаты. Средний срок кредитования составляет 263 месяца, а размер – 3 миллиона. Замыкают тройку лидеров Севастополь, Калмыкия и Карачаево-Черкесия. В рейтинг не вошли новые российские регионы.

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