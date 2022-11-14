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НовостиОбщество14 ноября 2022 12:42

Росприроднадзор займется пожаром на свалке в Коми

Источник:kp.ru
Фото администрации Усть-Вымского района

Фото администрации Усть-Вымского района

Росприроднадзор займется пожаром на свалке под Жешартом. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Коми.

Сотрудники ведомства провели обследование полигона древесных отходов ООО «Жешартский ЛПК». По состоянию на 11 ноября подтвердились факты внутреннего и открытого горения. Кроме того, над полигоном наблюдалось интенсивное задымление.

Полигон подлежит федеральному государственному экологическому надзору. Материалы направили в Росприроднадзор. Руководство предприятия и администрация Усть-Вымского района держат ситуацию на контроле.

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