У трех посетителей сыктывкарского кафе обнаружена кишечная палочка

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В Эжвинском районе Сыктывкара у трех посетителей кафе «Стамбул» обнаружена кишечная палочка. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Коми.
Закусочная находится на улице Космонавтов. Там обнаружили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Такая ситуация создала угрозу жизни и здоровью людей. Так, у трех посетителей обнаружили кишечную палочку. За это деятельность предприятия приостановили на 60 суток.
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