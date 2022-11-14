В Коми продолжаются поиски уничтожившего мемориальную доску героя ДНР мужчины

Фото с телеграм-канала Захара Прилепина

В Ухте разбили мемориальную доску, установленную в честь Арсения Павлова. Поиски хулигана продолжаются уже месяц.

Действия вандала попали на кадры видеонаблюдения. На них запечатлено, как мужчина в маске подходит к мемориалу, а затем бьет по нему топором и распыляет краску. На вид хулигану 30 лет, он худощав, рост средний.

- В октябре текущего года в ночное время на территории средней образовательной школы №13 неустановленное лицо, используя топор, повредило до степени уничтожения мемориальную доску, установленную в честь памяти Арсена Павлова, героя Донецкой Народной Республики, командира противотанкового спецподразделения «СПАРТА», после чего, применив вещество красного цвета, осквернило ее, - говорится в релизе. Следствием во взаимодействии с органами полиции устанавливается лицо, совершившее данное преступление, а также иные лица, причастные к его совершению.

В частности, разыскивается молодой человек в возрасте до 30 лет, худощавого телосложения, среднего роста. Был одет в черную кофту с капюшоном, комуфляжный костюм, черные кроссовки. Кроме того, разыскивается мужчина в возрасте около 30 лет с русыми короткими волосами, среднего телосложения, рост 175-180 см. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, синие джинсы с заводскими потертостями, темно-синие кроссовки Адидас с белой подошвой и тремя полосками по бокам. Информацию о вышеуказанных лицах можно сообщить по телефону следователя 8(8216)74-72-19 или телефонам ОМВД России по г.Ухте 8(8216)73-90-00, 8-999-363-10-63, 8-912-186-01-13, 8-912-963-97-53.

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