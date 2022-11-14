Уйба: все лекарства к пациентам из Коми приходят в срок

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Почти все льготные лекарства к пациентам из Коми приходят вовремя. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

По его словам, ситуация со льготным лекарственным обеспечением улучшилась. Уйба отметил, что в начале года количество отсроченных рецептов в Коми приближалось к 30 тысячам. Тогда наблюдались перебои с поставкой ряда препаратов. В настоящее время в Коми насчитывается 197 рецептов. Справиться с проблемой удалось благодаря тому, что закупка и поставка препаратов сосредоточена у единого поставщика – Государственных аптек Коми.

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