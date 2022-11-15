С начала года семьям в Коми с первенцами выплатили 721 млн рублей

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Минтруд Коми передал, что с начала 2022 года выплату при рождении первого ребенка получили 6 300 человек. По словам главы ведомства Екатерины Грибковой, размер пособия увеличился до 17 061 рубля.

Поясняется, что на выплаты могут претендовать семьи, у которых среднедушевой доход не превышает два прожиточных минимума. Грибкова пояснила, что если доход на каждого члена семьи не более 36 852 рублей, то они имеют право претендовать на выплату.

Всего, по данным министерства, в 2022 году за девять месяцев выплаты получили 6 324 семьи на общую сумму 721 млн рублей.

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