Двое сыктывкарцев напали на человека и потребовали 500 тысяч рублей

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В Сыктывкаре двух местных жителей подозревают в разбойном нападении и вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился сыктывкарец. Мужчина рассказал, что прибыл на автомойку. В помещении к нему подошли двое молодых людей. Злоумышленники потребовали 500 тысяч рублей и телефон. Подозреваемые ударили мужчину в живот. Далее, используя в качестве оружия предмет, похожий на пистолет Макарова, они стали угрожать жизни и здоровью жителя столицы Коми.

От страха мужчина согласился. Сыктывкарец отдал нападавшим телефон и имевшиеся при себе 25 тысяч рублей. Полицейские нашли подозреваемых. Ими оказались 28-летний и 25-летний сыктывкарцы. Возбуждены уголовные дела о вымогательстве и разбое.

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