В Коми бизнесмен вернул продавцу затапливаемое помещение

Фото: управление ФССП по Коми

В Ухте предприниматель вернул продавцу затапливаемое помещение и взыскал его стоимость в размере 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Как рассказали в ведомстве, бизнесмены заключили договор купли-продажи недвижимости. Выяснилось, что продавец без проекта понизил уровень пола примерно на метр. Из-за этого помещение периодически начали затапливать грунтовые воды. По словам покупателя, воды было выше щиколотки.

Суд расторг договор купли-продажи. С продавца взыскали не только стоимость спорного помещения, но и судебные расходы покупателя. Пристав завела исполнительное производство и арестовала Volkswagen Touareg должника. Тогда продавец расплатился с долгами.

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