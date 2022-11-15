За неделю в Коми 8,8 тысячи человек заразились ОРВИ

Фото: pexels.com

С 7 по 13 ноября в Коми более 8,8 тысячи человек заразились ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

За помощью к врачам обратились 8084 человека: 3586 взрослых и 4498 детей. Уточняется, что 55,6% - это дети в возрасте до 14 лет, а остальные 44,4% - взрослые. В Коми продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинацию прошли 207 447 человек, в том числе 75 742 детей. Уточняется, что это 25,8% от численности населения Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За неделю в Коми более 7 тысяч человек заболели ОРВИ (подробности)