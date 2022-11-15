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НовостиОбщество15 ноября 2022 11:13

В 2023 году в Инте появится новая газовая котельная

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба главы Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В 2023 году в Инте планируют построить новую газовую котельную. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

Мощность котельной составит 160 Гкал/ч. Ее собираются построить к октябрю 2023 года. После этого угольная ТЭЦ перестанет работать. Проектирование новой котельной и экспертиза завершилась. Уже куплены водогрейные котлы, горелки. Заключен договор на закупку ряда другого оборудования. Кроме того, начат демонтаж. Он нужен для того, чтобы освободить земельный участок.

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