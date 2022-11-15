В Коми отремонтируют две дороги, задействованные в школьных маршрутах

Фото: пресс-служба главы Коми

До конца 2022 года в Коми планируют отремонтировать еще два участка дорог, задействованных в школьных маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В этом году в Коми собирались отремонтировать более 96 километров участков дорог местного значения, задействованных в 87 школьных маршрутах. Кроме того, планировался ремонт двух мостов. На эти цели выделили 862 миллиона рублей.

За год в Коми заключили 78 контрактов. По 57 из них работы завершены. В настоящее время работы выполняются на трех объектах.

Так, в Сыктывдинском районе на участке с. Слудка – д. Ипатово – д. Шыладор сумма контракта снизилась на 452,4 тысяч рублей. На сэкономленные средства администрация района заключила договор с подрядчиком на выполнение дополнительных работ по объекту. Работы планируется завершить до конца ноября 2022 года.

Также продолжаются ремонтные работы на мосту через реку Вуктыл. Строительная готовность объекта сегодня составляет 97 %, сдача объекта запланирована на середину декабря.

В Прилузье в рамках исполнения муниципального контракта на выполнения работ по реконструкции моста через р. Летка на участке с. Слудка - пст. Якуньель подрядчик приступает к работам по обустройству объездной дороги (объездного моста). Основные работы по реконструкции моста пройдут весной-летом 2023 года.

Из всех муниципалитетов, где были запланированы работы, не удалось провести ремонты по школьным маршрутам только в Инте. В настоящее время руководством муниципалитета ведется претензионная работа в отношении подрядчика по 18 объектам.

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