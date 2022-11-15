Один летный час санавиации в Коми оценивается в четверть миллиона рублей

У республиканского центра медицины катастроф четыре воздушных судна, которые занимаются перевозками пациентов

В Коми один час полета санавиации обходится в 250 тысяч рублей, передает телеканал «Юрган». Всего у республиканского центра медицины катастроф есть самолет и три вертолета, которые перевозят пациентов по воздуху.

Известно, что в этом году региональная санавиация совершила 600 полетов. Для сравнения, годом ранее эта цифра составляла всего 140.

В 2022 на санавиацию из федерального центра выделили 240 млн рублей. По данным Минздрава Коми, в 2022 году на рейсы санавиации всего было выделено более 547,3 млн рублей.

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