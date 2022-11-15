Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 ноября 2022 12:19

Один летный час санавиации в Коми оценивается в четверть миллиона рублей

Источник:kp.ru
У республиканского центра медицины катастроф четыре воздушных судна, которые занимаются перевозками пациентов

У республиканского центра медицины катастроф четыре воздушных судна, которые занимаются перевозками пациентов

В Коми один час полета санавиации обходится в 250 тысяч рублей, передает телеканал «Юрган». Всего у республиканского центра медицины катастроф есть самолет и три вертолета, которые перевозят пациентов по воздуху.

Известно, что в этом году региональная санавиация совершила 600 полетов. Для сравнения, годом ранее эта цифра составляла всего 140.

В 2022 на санавиацию из федерального центра выделили 240 млн рублей. По данным Минздрава Коми, в 2022 году на рейсы санавиации всего было выделено более 547,3 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямо на дорогу в Койгородке приземлился вертолет санавиации с больными (подробности)