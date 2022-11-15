В Коми две девушки сломали карусель в парке

Фото: vk.com/centrtvorchestvakarchevskogo

В ухтинском парке две девушки сломали карусель. Об этом сообщается на странице Центра творчества имени Карчевского в социальной сети «ВКонтакте».

Девушки решили прокатиться на карусели. Однако катание продлилось всего несколько секунд. Дело в том, что под одной из посетительниц сломалась часть аттракциона. В парке призвали людей бережно относиться ко всем объектам. Отмечается, что на каждом аттракционе висит указание с весовыми и возрастными ограничениями.

– Их все-таки нужно соблюдать! – говорится в сообщении.

В парке призвали девушек не скрываться, а выйти на связь и помочь с ремонтом. По периметру парка установлены камеры, а потому установить их – вопрос времени.

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