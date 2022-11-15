Коми республиканский центр крови сообщил о нехватке трех групп крови

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре ощущается необходимость в трех группах крови. Об этом сообщили в Коми республиканском центре крови.

- Есть недостаток в трех группах: I+, I-, III-, IV+, - уточнили в медучреждении.

Доноров этих групп приглашают на кроводачу без предварительной записи с 9:00 до 12:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Помимо этого, в районах республики работает выездная бригада. График работы на ноябрь выглядит следующим образом:

15.11 село Летка, с 7:00 до 10:00, возле ЦРБ,

17.11 село Айкино, с 9:00 до 12:00, возле ЦРБ,

19.11 Сыктывкар, с 8:00 до 12:00, Центр крови,

23.11 село Объячево, с 7:00 до 10:00, возле поликлиники,

24.11 Эжва, с 8:00 до 12:00, остановка возле ул.Мира д.58,

29.11 поселок Жешарт.

Возможны изменения, актуальная информация публикуется в официальной группе.

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