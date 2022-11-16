Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 ноября 2022 5:45

Больше всего пьяных водителей в Коми оказалось в Сыктывкаре и Сосногорске

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ГИБДД Коми сообщили, что за прошедшие выходные в Коми выявили 30 нетрезвых водителей. Больше всего нарушителей выявили в Сосногорске и Сыктывкаре. В ведомстве уточнили, что всего за прошедшую неделю от управление автомобилями отстранили 67 нетрезвых водителей, в отношении 11 автолюбителей были возбуждены уголовные дела. В ведомстве напомнили, что за такое нарушение предусмотрено наказание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми отремонтируют две дороги, задействованные в школьных маршрутах (подробнее)