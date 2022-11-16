Больше всего пьяных водителей в Коми оказалось в Сыктывкаре и Сосногорске

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В ГИБДД Коми сообщили, что за прошедшие выходные в Коми выявили 30 нетрезвых водителей. Больше всего нарушителей выявили в Сосногорске и Сыктывкаре. В ведомстве уточнили, что всего за прошедшую неделю от управление автомобилями отстранили 67 нетрезвых водителей, в отношении 11 автолюбителей были возбуждены уголовные дела. В ведомстве напомнили, что за такое нарушение предусмотрено наказание.

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