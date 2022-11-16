На период ледостава в Вуктыле снова запустили вертолетные перевозки

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Глава Вуктыла Гульнара Идрисова сообщила, что на период ледостава на реке Печоре возобновляется авиасообщение до Ухты. По предоставленным данным, пассажирские перевозки будут осуществляться ежедневно с 17 ноября. Вылет из Ухты, по данным градоначальницы, запланирован еженедельно по четвергам и субботам на 10:00, из Вуктыла — в 11:30. С 21 ноября вылеты будут осуществляться по маршруту «Ухта — Вуктыл — Усть-Соплеск — Усть-Воя — Усть-Щугер — Кырта — Вуктыл — Ухта». Вылет из Ухты по понедельникам будет в 9:00, из Вуктыла в сельские пункты в 10:30, а в аэропорт Ухты в 12:50. Записаться на рейсы можно будет по телефонам, стоимость билета составит 2,5 тысячи рублей.

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