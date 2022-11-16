Семьям Коми пособия будут выплачиваться по новым правилам

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Минтруд России разработал правила назначения единого пособия для семей с детьми и беременным женщинам. Так, согласно проекту постановления, выплаты будут производиться по примеру того, как назначается пособие на детей от 8 до 17 лет.

— На их получение могут рассчитывать семьи с доходом менее одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Выплаты смогут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей от рождения до их 17-летия, — говорится в документе.

Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Механизм назначения пособия выглядит следующим образом: 50% - это базовый размер выплаты; 75% - назначается в том случае, если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума; 100% - если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного минимума.

Беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, получают пособие, рассчитанное исходя из регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина и также составляет 50, 75 или 100% этой величины. Сейчас пособие по беременности не превышает 50% прожиточного минимума. Для семей, в которых несколько детей в возрасте до 17 лет, пособие назначается на каждого ребенка.

Пособие назначается только тем семьям, в которых взрослые члены семьи имеют заработок или объективные причины для его отсутствия. При расчете доходов семьи учитываются доходы от трудовой деятельности, предпринимательства и самозанятости; пенсии; стипендии; меры соцподдержки; алименты; доходы от банковских вкладов; доходы от выигрышей; доходы от продажи и сдачи в аренду имущества; доходы, полученные за рубежом.

При этом ряд выплат не учитывается в доходах семьи при расчете нуждаемости. К ним относятся выплаты по социальному контракту; целевые субсидии на приобретение имущества для малообеспеченных семей; средства материнского капитала; региональный материнский (семейный) капитал; налоговые вычеты; компенсации за самостоятельно приобретенные средства реабилитации; все доходы мобилизованных граждан и ряд других выплат и пособий, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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