В Сыктывкаре пьяный водитель грузовика устроил ДТП с пострадавшим

Фото: архив КП

Во вторник, 15 ноября, в Сыктывкаре пьяный водитель грузовика ГАЗ-35071 врезался в «Ладу», в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 9.10. Пьяный 50-летний мужчина ехал за рулем грузовика по улице Лесопарковой со стороны Радиобиологической в сторону Морозова. Водитель решил повернуть налево к прилегающей территории дома №3. При этом водитель не уступил дорогу встречной «Ладе». В результате ДТП пострадал 25-летний водитель легковушки. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей уха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ДТП с тремя авто в Сыктывкаре пострадала женщина (подробности)