В Сыктывкаре загорелся автомобиль прямо у деревянного дома

Фото предоставлено специально для «КП-Коми»

На перекрёстке Ленина Пушкина у деревянного жилого дома по нечетной стороне Ленина загорелся автомобиль, сообщил народный корреспондент «КП-Коми».

- У дороги стояли пожарная, полиция и скорая, из капота горящего авто клубом выходил дым. Пожарные тушили из шланга, хозяин стоял рядом. Машина была припаркована прямо у дома, хорошо, что службы приехали быстро и не загорелись здания, - сообщает очевидец.

Дознавателю МЧС предстоит установить причины пожара.

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