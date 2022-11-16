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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 6:28

В Сыктывкаре загорелся автомобиль прямо у деревянного дома

Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
Фото предоставлено специально для «КП-Коми»

Фото предоставлено специально для «КП-Коми»

На перекрёстке Ленина Пушкина у деревянного жилого дома по нечетной стороне Ленина загорелся автомобиль, сообщил народный корреспондент «КП-Коми».

- У дороги стояли пожарная, полиция и скорая, из капота горящего авто клубом выходил дым. Пожарные тушили из шланга, хозяин стоял рядом. Машина была припаркована прямо у дома, хорошо, что службы приехали быстро и не загорелись здания, - сообщает очевидец.

Дознавателю МЧС предстоит установить причины пожара.

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