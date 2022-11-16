В Коми на 11,5% выросла заболеваемость инфекциями

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За январь-октябрь 2022 года в Коми зарегистрировали 467,5 тысячи случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Как рассказали в ведомстве, уровень заболеваемости превышает среднемноголетние значения на 24,3%. Такая ситуация связана с ОРВИ и коронавирусом. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями, вызванными вирусами Норволк, снизилась на 28,1%, инфекционным мононуклеозом – на 30,8%, а внебольничной пневмонией – в 4,7 раза. При этом заболеваемость ВИЧ не изменилась. Количество случаев туберкулеза уменьшилась на 3,3%.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями увеличилась на 23,3%. За 10 месяцев в Коми зафиксировали 15 случаев клещевого вирусного энцефалита и 16 случаев иксодового клещевого боррелиоза (болезнь Лайма).

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