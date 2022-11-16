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НовостиОбщество16 ноября 2022 9:05

Главный автоинспектор Коми назначен на должность замначальника по охране общественного порядка

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба МВД по Коми

Фото: пресс-служба МВД по Коми

Глава управления ГИБДД по Коми Андрей Перловас назначен на должность замначальника полиции по охране общественного порядка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Перловас руководил Госавтоинспекцией с 2017 года. Теперь же полковник стал заместителем начальника полиции по охране общественного порядка. Перловас родился в 1978 году в Корткеросе. Он получил высшее юридическое образование. Перловас служит в органах внутренних дел 1996 года.

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