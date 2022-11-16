В Коми у жилых домов обнаружен окровавленный 38-летний мужчина

Фото: архив "КП"

В посёлке Изъяю Печорского района обнаружен окровавленный мужчина, который лежал прямо посреди улицы. Ранее на сельчанина напал его собутыльника.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Коми, мужчина вместе со своим 43-летним знакомым пили спиртное в одной из квартир на Вокзальной улице. В какой-то момент печорцы сильно поругались и один из них схватился за нож.

— В ходе конфликта 43-летний нанес 38-летнему несколько ударов ножом в область спины и других частей тела. Потерпевший выбежал из квартиры, но до своего дома, находившегося неподалеку, добежать не смог. Прохожие, обнаружившие лежащего на земле раненого мужчину, вызвали скорую медицинскую помощь. С колото-резаными ранениями его госпитализировали, однако спасти не успели. От массивной кровопотери он скончался, — рассказали подробности трагедии в СК.

Известно, что сейчас подозреваемый задержан. В ходе допроса он признал вину в совершенном преступлении. Следователем в отношении подозреваемого инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

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