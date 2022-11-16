«Покормите птиц зимой и выиграйте приз»: парк «Койгородский» объявил добрую акцию

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Национальный парк «Койгородский» проводит региональную акцию «Добрая зима 2022-2023»! Они предлагают любому желающему присоединиться к спасению пернатых – сделать для них съедобные кормушки. Самых активные участники наградят в феврале.

Организаторы сообщили о том, как важно подкармливать зимой птиц, ведь им пережить голодную зимнюю пору без человека очень тяжело. Не все птицы улетают на зимовку в тёплые края, остаются выживать в низких температурах. При этом увеличивается интенсивность обмена веществ, а расхода энергии требуется больше. Из-за погодных условий птицам всё труднее добыть себе пропитание, поэтому для них печальный исход более вероятный.

– Зимняя подкормка птиц – это не только важная природоохранная мера, но и простой способ проявить доброту, - говорят работники национального парка.

Условия акции

Нужно изготовить съедобную кормушку из пригодного в пищу корма для птиц, разместить её на дереве на высоте от 1,5 метров. Так можно не беспокоится о наличии в ней корма – когда останется одно основание кормушки, просто убрать его или заменить на новую «птичью столовую».

Для участия в акции готовую съедобную кормушку нужно сфотографировать и заполнить данные об участнике\участниках до 5 февраля 2023 года. Подробнее: по телефону 8-912-180-06-19, эл. почте np_koygorodskiy@mail.ru или через сообщения в группе ВК «Национальный парк «Койгородский».

Корм, который подходит для птичек: несоленое сало, куриный жир, яблочки свежие (немного), плоды шиповника, семечки без соли и нежареные, подсушенный и раскрошенный белый хлеб, дробленные сырые орехи – грецкие и лесные, неочищенные зёрна ячменя, пшеницы, овса, просо, творог с сухарями (панировочные), варёное и натертое яйцо.

Категорически нельзя использовать черный хлеб, свежую сдобу, геркулес, пшено, очищенную пшеницу, ячмень и овёс, сухофрукты

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