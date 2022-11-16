В Коми снова хотят изменить закон о тишине

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В Коми решили оставить возможность жителям шуметь во время ремонта по воскресеньям. С соответствующей инициативой выступила республиканская Служба стройжилтехнадзора.

Как сообщалось ранее, нынешний закон запрещает шуметь в ночное время и с 13.00 до 15.00. Однако иногда покой и тишину людей нарушают и в другое время. Это, в частности, может быть связано с ремонтом и строительством. В проекте отмечается, что время действия закона не соответствует потребностям целого ряда людей.

Служба предлагает запретить шуметь с 19.00 по воскресеньям, в выходные праздничные дни и по субботам. При этом такие требования не коснутся новых домов в течение двух лет после их ввода в эксплуатацию

Однако такая инициатива не устроила депутатов Госсовета Коми. Поэтому законопроект отправили на доработку. Теперь же служба Коми строительного, жилищного и технического надзора опубликовала новый вариант изменений.

Согласно документу, предлагается дополнительно ввести запрет на шумные ремонтные работы:

- с 13:00 до 15:00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно);

- с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 22:00 в субботу, нерабочие праздничные дни и выходные дни, перенесенные в соответствии на рабочие дни при совпадении выходного и нерабочего праздничного дня;

- с 13:00 до 22:00 в воскресенье (в том числе если нерабочий праздничный день совпадает с воскресеньем).

Обсуждение проекта закона продлится до 26 ноября. Далее его внесут на рассмотрение в Госсовет Коми. Если же парламентарии его примут, ограничения начнут действовать с 1 февраля 2023 года.

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