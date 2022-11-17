В МЧС Коми сообщили о пожаре в районном детском саду

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В МЧС Коми сообщили о пожаре в детском саду, который произошел 16 ноября в Усть-Вымском районе. В результате происшествия никто не пострадал, однако огонь значительно повредил здание.

Пожар начался, по предоставленным данным, в районе 17:00 в поселке Донаель, на Северной, 10. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели, что горит кровля здания.

Пожар ликвидировали на площади 360 м2. На момент ЧП в здании никого не было, поэтому никто не пострадал. Причины расследуют в Госпожнадзоре.

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