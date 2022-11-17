Житель Коми убил своего знакомого прямо в Новый год

Фото: архив КП

В Княжпоготском районе признали виновным в попытке убийства 49-летнего жителя Емвы. По данным прокуратуры региона, мужчина напал в Новый год на своего знакомого.

Преступление произошло 1 января 2022 года, когда двое приятелей отправились отмечать праздник. Во время застолья между ними произошла ссора. Фигурант уголовного дела в какой-то момент сильно разозлился схватил нож и ударил им не менее 11 раз в шею своей жертвы, а также избил руками и ногами.

Пострадавший получил серьезные травмы, его смерть удалось предотвратить только благодаря усилиям медиков. Свою вину подсудимый признал, отметив, что не помнит обстоятельств случившегося. Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре 16-летний подросток ударил охранника магазина и украл бутылку спиртного (подробнее)