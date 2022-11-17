Администрацию Сыктывкара обязали провести свет на нескольких улицах

Фото: прокуратура Коми

В Сыктывкаре прокуратура обязала администрацию городского округа провести освещение вдоль автомобильных дорог по нескольким улицам. По информации ведомства, прокурорская проверка выявила, что на улицах Интинской, Воркутинской, Спиридонова и Зырянской отсутствуют фонари.

Кроме того, проверка показала, что эти улицы не включены в перечень общего пользования. Специалисты надзорного органа также пришли к мнению, что отсутствие освещения не только создавало неудобства, но также и угрозу для жизни и здоровья местных жителей. Суд принял решение удовлетворить требования прокуратуры еще в 2017 году. Решение исполнено только недавно, а все улицы оборудованы освещением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми снова хотят изменить закон о тишине (подробнее)