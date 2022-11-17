Жительница Коми перевела мошенникам 90 тысяч рублей

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Мошенники украли у жительницы Ухты 1980 года рождения 90 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщине позвонил неизвестный и представился капитаном полиции. Собеседник заявил, что на ее имя оформлен кредит. Он добавил, что деньги со счета жительницы Коми уйдут людям, живущим в Казани. Далее ухтинке позвонила «сотрудница банка». Для того, чтобы предотвратить незаконные операции, собеседница посоветовала женщине взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

Ухтинка получила 500 тысяч рублей и перевела на указанные ей номера 90 тысяч. Потом женщина поняла, что попалась на уловки мошенников, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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