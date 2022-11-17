В Коми двое сибиряков пытались продать почти килограмм наркотиков

Фото: архив КП

В Коми двоих жителей Красноярского края, 25-летнего молодого человека и его 20-летнюю сообщницу, обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, парень и девушка входили в состав ОПГ. Она занималась распространением наркотиков в России. Фигуранты работали закладчиками в Коми. Злоумышленники попытались продать 960 грамм наркотиков, но сибиряков задержали правоохранителей.

Молодой человек признал свою вину, а его сообщница – нет. Уголовное дело направили в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре 16-летний подросток пытался продать наркотики (подробности)