В Коми чиновников заставили отремонтировать детские площадки

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Администрацию Вуктыла обязали устранить нарушения технического состояния сооружений и инвентаря на детских игровых площадках. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, была проведена проверка. Выяснилось, что состояние детских игровых сооружений и инвентаря не соответствует нормативным требованиям. Прокуратура внесла представление администрации. Нарушения устранили, но не полностью. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд. Администрацию обязали устранить нарушения полностью.

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