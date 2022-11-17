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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 9:49

Прокуратура Коми организовала проверку по факту пожара в детском саду Донаеля

Источник:kp.ru
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Пожаром в детском саду в Усть-Вымском районе Коми заинтересовалась региональная прокуратура. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 16 ноября в детском саду по улице Северной в посёлке Донаёль сельского поселения Межег произошёл пожар. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 360 м2. Во время пожара в здании никого не было. Никто не пострадал.

– Прокуратура Усть-Вымского района организовала проверку, – говорится в сообщении.

Дополнительно подчёркивается, что в рамках проверки будет дана оценка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности детского сада и администрации района, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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