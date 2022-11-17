Печорские подростки получили наказание за ночное ограбление батутного парка

Фото: прокуратура Коми.

Два подростка из Печоры получили наказание за ночные шалости. Несовершеннолетние украли деньги в батутном парке. Подробности сообщает прокуратура Коми.

Как установил суд, в феврале этого года двое подростков развлекались в батутном парке. Однако близился вечер, а дети не хотели оканчивать веселье. Поэтому несовершеннолетние открыли запасной вход и через него проникли ночью в заведение.

– Вдоволь напрыгавшись ночью, ребята украли со стойки администратора пять тысяч рублей, – говорится в сообщении ведомства.

Но даже несмотря на то, что ребята пытались спрятаться от камер видеонаблюдения под акробатическим гамаком, их личности всё равно удалось установить.

Юные злоумышленники получили по 130 обязательных работ по решению суда. Приговор не вступил в законную силу.

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