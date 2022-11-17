В северных районах Коми объявили штормовое предупреждение

Фото: архив КП.

На севере Республики Коми МЧС объявило штормовое предупреждение. По прогнозам специалистов, в муниципалитетах ожидается сильный ветер и метель.

Как говорится в сообщении регионального ЦГМС, в Воркуте, Инте и Усинске, а также на всём северо-востоке республики с 12:00 17 ноября до 18:00 18 ноября усилится западный ветер 8-13 м/с, порывами до 17-22 м/с, также временами ожидается метель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарец решил покорить сердце Ивлеевой верхом на коне и в компании друга

Однако известная телеведущая не повелась (подробности)