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НовостиОбщество17 ноября 2022 10:40

В северных районах Коми объявили штормовое предупреждение

Источник:kp.ru
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

На севере Республики Коми МЧС объявило штормовое предупреждение. По прогнозам специалистов, в муниципалитетах ожидается сильный ветер и метель.

Как говорится в сообщении регионального ЦГМС, в Воркуте, Инте и Усинске, а также на всём северо-востоке республики с 12:00 17 ноября до 18:00 18 ноября усилится западный ветер 8-13 м/с, порывами до 17-22 м/с, также временами ожидается метель.

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