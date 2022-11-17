В Сыктывкаре женщина вступилась за дочь и ранила ножом гостя

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре 52-летнюю местную жительницу признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в феврале. Пьяная женщина схватила нож и ударила своего гостя в живот. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Сыктывкарка признала свою вину. Женщина рассказала, что тяжело переживала за свою дочь. Та развелась с мужем, а через месяц привела домой нового ухажера. Фигурантка выпивала с мужчиной и спросила у собутыльника о планах в отношении ее дочери. Гость сообщил, что «ничего серьёзного между ними нет». Такой ответ женщину не устроил, и она ранила молодого человека, поскольку, по ее мнению, тот разрушил чужую семью.

Женщину приговорили к 1,5 года лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Осужденная и защитник посчитали приговор слишком суровым и подали апелляцию. Однако приговор остался прежним.

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